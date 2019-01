Wendy van Dijk: Je leven kan ineens op zijn kop staan

Wendy had vandaag ‘een goede dag’ toen ze werd verwend voor haar 48ste verjaardag. Van haar ‘lief’ Erland kreeg ze 100 rode rozen en om het 25ste nummer van haar blad WENDY te vieren, werd ze samen met 25 vrouwen gefotografeerd die ook Wendy van Dijk heten. ,,Het gaat heel goed’’, liet ze aan RTL Boulevard -reporter Olcay Gulsen weten, die naar haar relatie vroeg. Recent werd bekend dat deze in zwaar weer zit. Momenteel wonen Wendy en Galjaard ‘gezien de situatie’ regelmatig in verschillende huizen. Volgens de televisiepersoonlijkheid heeft ze door haar vak 'geleerd met dit soort dingen om te gaan'. ,,We maken allemaal minder makkelijke tijden mee. Het is belangrijk dat we zo lang de binnenwereld, voor de kids enzo, rustig houden. We moeten niet meegaan met de buitenwereld.’’

Het gezin bekijkt nu per dag hoe het gaat. ,,We veranderen als mens ook zo ontzettend’’, gaat ze verder, aangevuld door de opmerking dat ze vijf jaar geleden niet had kunnen denken dat ze zich in deze fase zou bevinden. ,,Maar ik wist ook niet dat mijn vader een jaar na de bruiloft zou overlijden. Je leven kan ineens op zijn kop staan.’’ Of Wendy nog vertrouwen in de liefde heeft? ,,Ja, er is heel veel liefde. Dat blijft altijd zo.’’ Op de vraag of het tussen haar en Erland, die met Ronald Molendijk actief is als het dj-duo Soulvation, nog goedkomt, wil ze geen antwoord geven.