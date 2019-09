Wendy van Dijk opent aanval op Chantal Janzen door snerende tweets te liken

Hoewel Van Dijk de tweets niet zelf verstuurde, winden ze er geen doekjes om. Van Dijk verbaast zich samen met een aantal Twitteraars over het gezicht van de Dancing with the Stars-presentatrice. ‘Jeetje, wat is er met het gezicht van Chantal Janzen gebeurd? Mislukte facelift, die wangen zo hoog en botox? Zonde!’ en ‘Presentatie zou gedaan worden door Chantal Janzen, maar ik zie alleen een strakgetrokken gebotoxte blonde doos’.



Met het liken van de tweets doet Van Dijk nog in een duit in het zakje van de televisie-oorlog die is uitgebroken op de zaterdag- en zondagavond. NPO 1, RTL 4 en SBS 6 hebben aan het begin van het nieuwe televisieseizoen hun kijkcijferkanonnen ingezet. Opvallend is dat Van Dijk daar zelf op de zaterdagavond niet tussenzit. Kersverse SBS-collega Linda de Mol stond gisteravond met Ik hou van Holland tegenover Beste Zangers van NPO en dus Dancing with de Stars bij RTL.



Van Dijk verhuisde samen met onder meer Linda de Mol van RTL naar SBS, daar waar ze haar televisieloopbaan eind jaren 90 begon. Ze presenteert dit najaar Dance Dance Dance, het teruggekeerde Superkids en ze begint aan een nieuwe reeks van Hart in Aktie, dat ze tussen 2000 en 2006 ook al presenteerde.



Talpa-eigenaar John de Mol heeft het afgelopen jaar flink wat programma’s en sterren bij RTL 4 weggekaapt om het matig scorende SBS 6 naar een hoger kijkcijferplan te tillen.