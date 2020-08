Werken voor Drag Race was droom van Fred van Leer

,,Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen: ‘hoezo jij? Want je bent toch geen drag queen?’”, vertelt de 43-jarige Fred. ,,Wat mensen niet weten is dat ik natuurlijk vijftien jaar lang elk weekend, ook doordeweeks, op een hak stond. Of het nou op een podium is of bij iemand in de huiskamer, ik was op de hak.”



De presentator benadrukt dat hij niet de Amerikaanse presentator, Ru Paul, wil nadoen. ,,Ik ben ook geen Ru Paul, ik ben Fred van Leer. In die hoedanigheid presenteer ik het ook. Ik hoop dat mensen het leuk gaan vinden.”



Vanochtend werd bekend dat Fred van Leer de Nederlandse versie van het Amerikaanse programma RuPaul’s Drag Race gaat presenteren. Het programma is vanaf 18 september wekelijks op vrijdag te zien bij Videoland.