Wesley Sneijder clasht met Johan Derksen over vaccin: ‘Ik ben een van die mafkezen’

video713.000 mensen zagen gisteravond hoe Wesley Sneijder en Johan Derksen in De oranjezomer in discussie gingen over een eventuele vaccinatieplicht. Derksen noemde vaccinweigeraars ‘gekken’ en ‘mafkezen’, waarna Sneijder bekende dat hij bij die groep hoort. ,,Ik ben waarschijnlijk een van die mafkezen.’’

De Tweede Kamer is tegen een prikplicht, maar Derksen vindt die onontkoombaar. ,,Want anders is in dit land niet meer te leven’’, zei hij. ,,En al die gekken die geen prikje willen, die mogen nergens meer naar binnen.’’

Volgens de analist was het ‘vroeger’ de normaalste zaak van de wereld om een vaccinatie te halen voordat je op vakantie ging naar bepaalde landen. ,,Toen heb ik nooit principiële mensen gehoord die zeiden: ‘daar ga ik niet heen, want dan moet ik eerst een prikje halen’. (...) Maar nu zijn er zoveel mafkezen die verdrinken in hun eigen principes.’’ Zulke mensen worden ‘verguisd’, aldus Derksen, en een plicht zou die tweedeling de kop in drukken.

Quote Ik vind het een soort morele verplich­ting, zoals de situatie in de hele wereld is, dat je alle risico’s zoveel mogelijk vermijdt Johan Derksen

,,Ik ben waarschijnlijk een van die mafkezen’’, zei tafelgast Wesley Sneijder toen presentatrice Hélène Hendriks vroeg of hij eigenlijk is gevaccineerd. ,,Ik heb hem niet’’, vervolgde hij. ,,Maar ik ben wel getest. Ik heb corona gehad, vorig jaar. Ik heb er gelukkig weinig last van gehad. Maar ik heb hem bewust niet genomen.’’

Derksen had er geen begrip voor. ,,Als ik voorzitter was van een club en ik zou jou als trainer willen hebben, en jij moest met mijn kapitaal werken, ook in de kleedkamer, zou ik eisen dat je je laat vaccineren. De clubarts zal het ook doen, denk ik’’, stelde hij. ,,Dat is prima’’, reageerde Wesley. ,,Als het straks echt een plicht wordt en als je niet meer kan reizen zonder vaccin, dan zal ik wel moeten.’’

Volledig scherm Wesley Sneijder in De oranjezomer. © SBS

Morele plicht

Maar waaròm wil hij niet gevaccineerd worden, vroeg Hélène. ,,Ja, waarom wel?’’ wierp hij tegen. ,,Omdat je dan veilig bent’’, zei Hendriks. ,,Je omgeving breng je in gevaar’’, vulde Derksen aan.

,,Dat is dus helemaal niet waar’’, begon Sneijder. ,,Ik ken mensen die zijn gevaccineerd, die hebben nog steeds corona gekregen, die hebben nog steeds mensen besmet met corona. Als je gewoon een pcr-test gaat doen die ik nu moet doen als ik ga reizen, dan weet ik zeker dat ik geen corona heb. Alleen ik kan wel naast iemand in het vliegtuig zitten die gevaccineerd is die het wel heeft.’’

Quote Ik heb mijn hele leven lang nog nooit een griepprik genomen en ik heb er geen last van gehad Wesley Sneijder

Derksen denkt dat je het zekere voor het onzekere moet nemen. ,,Ik vind het een soort morele verplichting, zoals de situatie in de hele wereld is, dat je alle risico’s zoveel mogelijk vermijdt. En dat je gewoon even die prikjes gaat halen.’’ Sneijder liet zich niet overtuigen. ,,Ik heb mijn hele leven lang nog nooit een griepprik genomen en ik heb er geen last van gehad.’’

De discussie maakte veel los op Twitter, waar zowel het programma als de namen van Sneijder en Derksen trending topic waren.

Waarom zou je, als gezonde dertiger?

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het huidige beleid en is er niet voor om mensen al dan niet indirect een vaccinatieplicht op te leggen, schreef deze site eerder. Maar veel burgers zijn wel voor strengere regels voor ongevaccineerden. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat 62 procent van de gevaccineerden vindt dat - net als in Frankrijk - alleen volledig gevaccineerde mensen toegang moeten krijgen tot openbare gelegenheden als cafés en festivals.

Het klopt dat een vaccinatie niet volledig voorkomt dat mensen besmet raken met de deltavariant van het virus. Daarover lees je meer in dit artikel.



Wesley Sneijder is 37 jaar. Als dertiger loop je nauwelijks kans om vanwege een Covid-infectie in het ziekenhuis te belanden of te overlijden. Waarom zou je je dan toch laten vaccineren? Deze site legde het uit in dit artikel.

De video hieronder gaat ook over deze vraag: