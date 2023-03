Wesley Sneijder laat geen nieuwe vrouw toe uit hoop op verzoening: ‘Pijnlijk als Yolanthe een ander krijgt’

,,Ik ben nog steeds gelukkig vrijgezel’’, vertelt hij donderdag in Open kaart, de YouTube-talkshow van Robbert Rodenburg. Sneijder kan zich voorstellen dat hij iemand tegenkomt, maar is niet op zoek, wil niets vasts en is al helemaal niet aan het daten, want daar heeft hij een bloedhekel aan.

De ‘hoofdreden’ waarom hij zich niet openstelt, is de hoop dat hij weer samenkomt met Yolanthe. Kort na de breuk in 2019 was het lijmen van hun huwelijk, dat bijna acht jaar duurde, zijn belangrijkste doel. ,,Eerst wil je haar heel erg vastgrijpen, maar eigenlijk heb ik beseft dat het loslaten belangrijker is’’, zegt hij nu. ,,Om vervolgens misschien weer iets op te bouwen.’’

Het zou ‘geweldig’ zijn als dat lukt, vindt hij. Sneijder sprak die hoop al eerder uit, jaren later bestaat die dus nog steeds. ,,Dat zou het mooiste zijn wat er is.’’

‘Houden nog van elkaar’

Het contact met Cabau is momenteel ‘fantastisch’, aldus Sneijder. ,,Maar niks in de zin van dat we toekomstplannen hebben. Misschien kan dat eruit ontstaan, misschien ook niet. Het is niet zo dat het aan me vreet, van: ik moet iets forceren. Ik ben lekker aan het leven; gebeurt dat, dan gebeurt dat. Krijg ik met iemand anders een relatie, is dat ook mooi.’’

Dat kan Yolanthe natuurlijk ook overkomen. Daar is hij niet ‘bang’ voor, maar hij zou het wel pijnlijk vinden. ,,Ook dat heb ik de afgelopen jaren geaccepteerd. Want ook dat kan gebeuren. Niet dat ik het leuk zou vinden. Ik denk dat zij het andersom ook niet leuk zou vinden. Want je bent zo lang met elkaar geweest, lief en leed gedeeld. Het stukje ‘houden van’ is er nog steeds. Dat gaat niet zomaar weg. Dus het zou pijnlijk zijn.’’

Quote Als er dingen spelen, vraag ik haar om advies, en andersom Wesley Sneijder

Op de vraag of Yolanthe zijn ‘grote liefde’ is, antwoordt hij bevestigend. ,,Wij waren niet alleen getrouwd, we waren ook beste maatjes’’, legt hij uit. ,,We vertelden elkaar dingen altijd als eerste. Ook nu we uit elkaar zijn. Als er dingen spelen, vraag ik haar om advies, en andersom. Want wij kennen elkaar het beste.’’ Die band blijft zo als Yolanthe verliefd wordt op een ander, stelt hij.

Wesley en Yolanthe kregen in 2009 een relatie en trouwden een jaar later in het Italiaanse Castelnuovo Berardenga, vlakbij Florence. In 2015 kreeg het stel zoontje Xess Xava. Wesley had toen al zoon Jessey uit een eerdere relatie. In maart 2019 werd bekend dat ze uit elkaar gingen.

Bekijk hieronder het hele gesprek met Wesley Sneijder:

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: