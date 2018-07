West End-versie musical Cats gaat ook naar Breda en Groningen

De West End-versie van de musical Cats, die in december en januari in Amsterdam en Rotterdam te zien is, wordt in april ook nog twee weken opgevoerd in Breda en Groningen. De Engelstalige versie zal in Brabant te zien zijn in het Chassé Theater en wordt in het noorden gespeeld in het MartiniPlaza. De kaartverkoop is vandaag begonnen.