Wibi Soerjadi woest op M na ‘neerbuigende’ afzegging: ‘Ik kom nooit meer’

Sterpianist Wibi Soerjadi (50) is woedend op de redactie van de NPO 1-talkshow M . Hij zou naar eigen zeggen vanavond aanschuiven om de release van zijn nieuwe kerstnummer te vieren, maar werd gisteren op ‘arrogante en neerbuigende’ wijze afgezegd. Volgens de hoofdredacteur van M zit de vork heel anders in de steel.

‘Vandaag zou ik in de talkshow M te gast zijn in verband met de tv-première van mijn nieuwe en allereerste kersttrack’, begint Wibi zijn uitgebreide relaas op Instagram. ‘Gisteren, eind van de middag, werd ik afgebeld terwijl alles dinsdag al was bevestigd.’

Volgens Wibi zou hij niet zomaar te gast zijn, maar zou van de release echt een momentje worden gemaakt. Hij had het best begrepen als zijn item was gesneuveld omdat er ander groot nieuws is, maar daarvan is volgens hem geen sprake. ‘Vanwege de late afzegging kon ik niet meer aanschuiven bij een andere talkshow, dus het releasemoment is nu verloren’, concludeert hij.

Quote In mijn bijna veertigja­ri­ge carrière en ervaring met media heb ik dit nog nooit meegemaakt Wibi Soerjadi

Slecht behandeld

Hij is vooral boos over de manier waarop hij zegt te zijn afgezegd. ‘Het gebeurde met een dergelijk arrogante en neerbuigende houding dat ik nog steeds verbijsterd ben over deze wijze van handelen’, aldus Wibi.



‘Ik ben teleurgesteld en voel me slecht behandeld. Een redactielid zei zelfs dat dit de realiteit van talkshows op tv is. In mijn bijna veertigjarige carrière en ervaring met media heb ik dit echter nog nooit op deze manier meegemaakt.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De redactie heeft overigens tot op zekere hoogte een punt. Het komt vaker voor dat talkshowgasten, soms op het allerlaatste moment, worden afgezegd vanwege actuele ontwikkelingen. Wibi was dat kennelijk nog nooit overkomen.



‘Als dit werkelijk de realiteit is van de talkshow van nu, dan heb ik hier niets meer te zoeken’, schrijft hij. ‘Ik zal en wil in ieder geval nooit meer in de talkshow M aanschuiven.’

Niet te vermurwen

Hoofdredacteur Nico Arends van M betreurt dat het zo gelopen is, maar benadrukt dat de pianist geen releasemoment was beloofd. Hij zou te gast zijn in een ‘gesprekssetting’ en samen met andere gasten praten over lichtpuntjes in het afgelopen jaar. Het onderdeel zou eindigen met een optreden van Wibi.

Quote We vinden Wibi een fijne gast en hij is in de toekomst zeker weer welkom Nico Arends, hoofdredacteur M.

Toen duidelijk werd dat het gesprek zou vervallen, was Soerjadi volgens Arends ‘niet te vermurwen’ om zijn nummer in te korten. ,,Net als bij elke andere artiest ging de muziekredactie in gesprek over de beste versie van het lied voor de tv-uitzending’’, legt hij uit. ,,Daarbij gelden andere regels dan op de radio, bijvoorbeeld qua lengte. Daarin hebben we elkaar niet gevonden en toen concludeerden we dat het niet door kon gaan.’’

Dat liet de redactie de muzikant gisteren ‘aan het begin van de middag’ weten, volgens Arends ‘een eeuwigheid’ van tevoren in tv-land. Over de vermeende arrogantie bij het afwijzen wil hij niets zeggen. ,,We vinden Wibi een fijne gast en hij is in de toekomst zeker weer welkom.’’

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.