WIDM-presentator Rik: Enthousiaste reacties voelen als een warm bad

Ook pro­gram­ma­di­rec­teur van RTL 7 vertrekt naar Talpa

17:41 Programmadirecteur Marco Louwerens (51) vertrekt bij RTL. De directeur stapt na elf dienstjaren over naar Talpa. Louwerens was sinds 2011 programmadirecteur van RTL 7 en moest in die hoedanigheid regelmatig binnenbrandjes blussen bij Voetbal Inside.