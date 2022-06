Wie chaos wil zien op filmset wordt op zijn wenken bediend in Irma Vep

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de dramaserie Irma Vep.

Irma Vep Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Drama (HBO Max)



Wie wil weten wat er allemaal uit de hand kan lopen op een filmset wordt op zijn wenken bediend in de tv-serie Irma Vep. Het hoofdverhaal betreft de chaos die een Franse regisseur op de set en in zijn hoofd moet onderdrukken om een remake te maken van een Franse horrorfilm Les Vampires uit 1915. In deze klassieker draait alles om het gangsterliefje Irma Vep dat ook wel eens een vampier zou kunnen zijn. De druk is zo groot dat de cineast om de haverklap bij zijn psychiater zit, laatste waarschuwingen krijgt van zijn producent en ook nog een goede relatie met zijn tegenstribbelende acteurs in stand moet houden. Het levert heerlijke misverstanden op die vaak hilarisch zijn.

Regisseur Olivier Assayas verfilmde dit gegeven al in 1996 met zijn toenmalige geliefde Maggie Cheung in de titelrol. Assayas was nog niet klaar met het onderwerp en meende dat er nog minstens een zeven uur durende televisiebewerking van te maken was.

Omdat zijn verkering met Cheung al enige jaren verleden tijd was deed hij een beroep op de Zweedse actrice en Oscarwinnares Alicia Vikander (33), onder meer bekend door haar vertolking van actieheldin Lara Croft in Tomb Raider, waarin zij de opvolgster was van Angelina Jolie.

Vikander is het dus wel gewend om in de voetsporen van een beroemde voorgangster te treden. ,,Toch is deze serie heel anders dan de film,’’ vertelt de actrice tijdens het Filmfestival van Cannes, waar Irma Vep op het grote doek in wereldpremière ging. ,,Het grote verschil tussen de rol van Maggie en mij is dat zij destijds min of meer zichzelf speelde. Ik ben totaal anders dan de Mira, een Amerikaanse ster, in deze reeks. Zij is heel open over haar privéleven dat een puinhoop is, terwijl ik veel meer gesloten ben over mijn persoonlijke omstandigheden.”

Met haar levenspartner, de Engelse acteur Michael Fassbender, leeft Vikander zo teruggetrokken mogelijk in Lissabon. Het paar heeft een kind. ,,Het voordeel om daar te wonen is dat Lissabon weinig te maken heeft met de internationale filmwereld en zeker Hollywood. Thuis wordt er door ons amper over ons werk gesproken. Michael en ik hebben overigens ook duidelijk afspraken gemaakt. We werken om en om. Als hij filmt ga ik met ons kind met hem mee naar de filmset. Hetzelfde doet hij voor mij. Op dit moment is hij ook hier in Cannes. Een dergelijke afspraak is essentieel om in deze filmwereld een relatie in stand te houden. Er zijn zoveel voorbeelden bekend van filmstelletjes die door de werkdruk en overdadige media-aandacht uit elkaar zijn gegaan.”

Vikander heeft het duidelijk beter voor elkaar dan haar personage in Irma Vep (de naam is overigens een anagram van Vampier). ,,Irma komt uit Amerika en voelt zich in Parijs, waar de serie wordt opgenomen, als een vis op het droge. Ook door heftige relatieproblemen. Maar ze is wel een ster die met limousines wordt opgehaald en in vijfsterren hotels mag verblijven.”

,,Journalisten denken vaak dat filmsterren dan ook in die hotels slapen, zoals deze,” zegt Vikander, wijzend op de kamer in het luxe Majestic Hotel in Cannes. ,,De waarheid is dat wij na deze interviews naar een veel goedkoper hotel worden afgevoerd. In Irma Vep komt ook zoiets voor.”

