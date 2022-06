Wie dacht dat het niet pijnlijker kon worden voor Paul de Leeuw had het mis

Recensie Jurassic World: Dominion leidt te veel aan het ‘daar gaan we weer'-syn­droom

Niet alleen een T-Rex, ook gewenning kan dodelijk zijn. Toen in 1993 de poorten van Jurassic Park voor het eerst open gingen, lag je kaak nog op de vloer. Vijf dino-films later en het verschijnen van de zoveelste velociraptor of andere bizarrosaurus zorgt toch voor aanzienlijk minder kippenvel. Jurassic World: Dominion leidt, ook door een gebrek aan variatie en nieuwe vondsten, aan het onvermijdelijke ‘daar gaan we weer’-syndroom. Dat maakt de film nog geen fiasco.

