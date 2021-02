Wie is de mol? heeft spannende finale in petto, deze deelneemster wint in ieder geval niet

vijf sterren Film over Billie Eilish is niets minder dan een meester­werk

26 februari Als 17-jarige kun je de wereld veroveren, maar dat gaat nooit zonder slag of stoot. Billie Eilish geeft via haar documentairefilm The world’s a little blurry een magnifiek inkijkje in haar leven. Haar kracht, haar zwaktes, haar twijfels, haar worstelingen. Alles komt voorbij in een ongekend open document.