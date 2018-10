Wie is de Mol wint eerste Digital Impact Award

Op de rode loper van het Televizier Gala is vanavond de eerste Digital Impact Award uitgereikt. De nieuwe prijs is voor Wie is de Mol. Het programma laat haar trouwe kijkers via de app meedoen in de zoektocht naar de mol. Daar maakten ruim een half miljoen 'molloten' gebruik van. ,,Deze prijs is een beloning voor al die mensen die zo trouw meespeelden", stelt de mol uit het vorige seizoen Jan Versteegh.