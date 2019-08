Wie krijgt het Songfestival: Rotterdam, of toch Maastricht?

Rotterdam

Plus

De afgelopen jaren was het een ijzeren wet: het Songfestival komt in de nationale hoofdstad. Tenzij er obstakels zijn, dan wordt het de tweede stad. Op Kopenhagen, Wenen, Stockholm, Kiev en Lissabon volgde afgelopen jaar Tel Aviv. Jeruzalem bleek onhaalbaar wegens religieuze spanningen. Omdat Amsterdam afhaakte, ligt Rotterdam voor de hand, als tweede stad.



Zeker omdat die stad met Ahoy over een concertlocatie van Ziggo Domekwaliteit beschikt. Het recent verbouwde complex heeft behalve een glanzende concertarena ook veel capaciteit voor media, kleedkamers voor de deelnemers en kantoren voor de organisatie. Daarbij huisvestte Ahoy niet lang geleden een vlekkeloze editie van de MTV Awards én het Junior Songfestival van 2007. En Rotterdam heeft ervaring met mega-evenementen zoals de start van de Tour de France in 2010. Ook leuk: winnaar Duncan Laurence – geboren in Spijkenisse – sprak openlijk zijn steun uit voor de havenstad.



MIN

Het voordeel van een kant-en-klare concertzaal is meteen ook zijn nadeel: je moet het doen met de opstelling die er is. Met tribunes kan niet worden geschoven. Terwijl dat wel handig kan zijn: een Songfestival is immers in de eerste plaats een tv-show, geen concert.



Ook wordt getwijfeld of Rotterdam, dat geen compact centrum heeft, wel voldoende eenheid weet uit te stralen. Aan showlocaties buiten het centrum is het Songfestival overigens gewend. Vooral in Kiev en Lissabon lagen arena en fandorp Eurovision Village ver uit elkaar.