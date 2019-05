Wie Love Island het summum vindt, verdient de Frits Bom Award

ANGELA KIJKT TVJournaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op televisie.

In de categorie ‘vragen die niet van levensbelang zijn, maar waar je toch een hele avond je hoofd over kan breken’: waarom heeft Omroep MAX besloten de naam van zijn succesmagazine Groeten van Max te veranderen in MAX Vakantieman. Dom en onnodig, als je het mij vraagt. Groeten van Max was net een begrip geworden, Sybrand Niessen is geen Frits Bom en er is ook niets noemenswaardig aan het programma gewijzigd.

Daarbij voelt de titel Vakantieman voor mij altijd een tikkeltje ordinair. In mijn herinnering was de show, zeker in zijn RTL-tijd, een parade van roodverbrande blote borsten op een Spaans strand. En dat past totaal niet bij MAX, de omroep van jeu de boulende senioren en kranige Hollandse gezinnen met moeders in badpakken die heus wel wat gewend zijn, maar het nét te gortig vinden als hun voor veel geld gehuurde vakantiepaleisje een beschimmelde stacaravan blijkt.

Het kan natuurlijk zijn dat ze bij MAX dachten: kom aan, de halve achterban noemt Sybrand Niessen toch al Vakantieman, dus laten we het programma dan maar omdopen. Herintroduceren we meteen het beroemde spelletje met de blinde landkaart. Altijd leuk, Hollanders op de boulevard van Benidorm laten aanwijzen waar ze zich bevinden en die vervolgens doodleuk de vinger op Turkije zetten. Of Polen. Om daarna dingen in de camera te roepen als ‘Vakantieman, gezellig hè?’ Nou, gezellig was het er anno 2019 nog steeds en de topografische kennis bleek met de intrede van TomTom en Google Maps bepaald niet vooruit gegaan.

Omdat ik inmiddels in vakantiestemming verkeerde, zapte ik even door naar Love Island op RTL5. Naar buitenlands voorbeeld gaan tien jonge mannen en vrouwen in een luxe villa op Gran Canaria, vol camera’s, op zoek naar ‘ware liefde’. Dat zeiden ze tenminste, terwijl ze een zwoele blik in de camera wierpen en zichzelf een pets op het perfecte achterwerk gaven. Alsof de vrouwenemancipatie nooit had plaatsgevonden kozen de mannen welk meisje ze wilden en die vonden dat prima. Even leek het pais en vree, maar toen kwam er een nieuwe dame, die ook nog eens een man mocht wegkapen. Wie, dat was de cliffhanger voor morgen en zo gaat het zes weken door.