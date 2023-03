Wie mij had voorspeld dat ik zó zou opgaan in dit programma, had ik voor gek verklaard

Acteurs dalen als bankover­val­lers van Oude Luxor om nieuwe voorstel­ling bekend te maken

Als bankovervallers daalden acteurs Buddy Vedder, Suzanna Pleiter en Joey Schalker van het Oude Luxor in Rotterdam. Zo maakten ze bekend dat ze vanaf oktober te zien zijn in de Komedie over een Bankoverval. Het toneelstuk wordt geregisseerd door Jon van Eerd.