Wie moet Eva Jinek opvolgen? [POLL]

Nu Eva Jinek binnenkort haar gedroomde transfer maakt naar RTL, staat de KRO-NCRV voor een haast onmogelijke keuze. Wie o wie heeft de beste papieren om de huidige talkshowkoningin van de Nederlandse televisie op te volgen? Is het Dionne Stax, Nadia Moussaid of gaat de NPO stunten door Matthijs van Nieuwkerk naar de late avond te verhuizen?

Wie het ook wordt: het vertrek van Eva Jinek naar de commerciëlen is een mokerslag voor de publieke omroep. Anderhalve week geleden was KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers nog ervan overtuigd dat de presentatrice nog enkele jaren zou blijven en dat er van een overstap absoluut geen sprake is.

De omroep reageerde gisteren dan ook zeer verrast op het nieuws, maar zegt wel de keuze van Jinek te respecteren. ,,Eva is in de zomer van 2013 bij ons gekomen en we hebben haar de afgelopen jaren uit zien groeien tot één van de beste journalistieke anchors van ons land. Daar zijn wij zeer trots op. Met een enorme bevlogenheid en een grote persoonlijke drive weet ze dagelijks het beste te halen uit zichzelf en haar redactie. Ze weet haar kijkers elke avond te verrassen en haar gasten te prikkelen.”

Eva Jinek is nog tot 27 september met haar talkshow te zien op NPO 1. KRO-NCRV heeft nog circa drie maanden tijd om een opvolger te vinden en in te werken, maar wie? Laat je stem achter in onze poll!