Wie stopt topfavoriet Robinson-Jan?

Honger

Van enorme honger was ditmaal geen sprake, al was Jasmine Sendar zeer verrukt met haar ‘kipnuggets’. En ze had het verdiend: het eten, het lekkere bed en het gezelschap van Jan van Halst op Winnaarseiland. Eerst weggestemd, daarna Afvallerseiland en toen glorieus (revanche!) de onderwaterproef gewonnen. Het was trouwens toch een beetje akelig kijken naar dat rillen, trillen en geen adem verspillen. Anouk redde het net niet, Jasmine had letterlijk de langste adem. Ze mocht haar naam zetten bij die van Jan, Yuki en Britte op de wand van ‘Hotel Van Halst’. Maar de grote vraag is inmiddels: wie stopt Robinson-Jan? De oud-profvoetballer is torenhoog favoriet voor de eindzege, al kan zijn sterkte ook zijn zwakte zijn. Anouk liet het al doorschemeren: als hij één duel verliest en terugkeert naar een ander eiland, dan zullen de anderen hem toch wel wegstemmen? Jan doet alles goed. Nou ja, bíjna alles. Puzzel is puzzel Jan, en geen púzel.

Held

Kun je een held zijn als je verliest? Ja dus. Dat is Loek Peters. Grootser verliezen dan hij kan bijna niet. Ik zag hem van dichtbij toen ik bij de opnames was van De Verraders, waar Loek ook aan meedeed. Ook toen besefte hij waar hij mee bezig was: een spel. En nu ook. Anouk Maas, de voorlopig eeuwige tweede, deed wat ze moest doen: kiezen voor zichzelf, overstappen en dus Loek wegstemmen. Het opvoeren van de spanning was door de makers grandioos gedaan. De kandidaten op de boot, hun strakke gezichten, met prachtige muziek van Lorne Balfe eronder (even Shazammen): Yelena Belova (uit de film Black Widow). Daarna die Eilandraad, in het donker, zoals het hoort en dan wachten op die ene laatste beslissende stem... De totale verbijstering, teleurstelling en soms woede bij weggestemde kandidaten is doorgaans schitterend om te zien. Denk aan de ontgoochelde Thomas Dekker, Anna Nooshin, Gwenda Nielen en dit jaar Jasper Demollin en Jasmine Sendar. Maar deze reactie van Loek was ronduit indrukwekkend. Natuurlijk, ook hij was teleurgesteld (‘Het is kut’), maar hij snapte: ,,Het is een spel, waarin we vroeg of laat het veld moeten ruimen.” Daarop pakte hij ‘verrader’ Anouk beet, knuffelde hij haar en zei: ,,Het is oké. Moet je wel fokking winnen.” Groots!