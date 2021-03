Wij zaten er klaar voor, kom maar door met dat kinderprogramma vol vieze, blote mensen

Zouden SGP, Forum en Denk zondag gekeken hebben? Om te zien of kinderprogramma Gewoon.Bloot. echt zo schandalig was of dat ze wellicht een tikkeltje voorbarig waren geweest met hun kritiek en angst voor ‘pedofilie’? De SGP niet natuurlijk. In die kringen geldt tv als uitvinding van de duivel, ook zonder blote mensen erop. FvD en Denk vast ook niet, want de Tweede Kamerverkiezingen zijn achter de rug, dus er hoeven even geen zieltjes gewonnen te worden.