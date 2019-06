Wilfred Genee: Het komt nooit meer goed tussen Humberto en mij

Volgens Genee is het een persoonlijk ding. ,,We hebben het laatst weer geprobeerd, maar het is niet gelukt.” Beiden waren op een feest aanwezig. ,,Toen ging mijn vrouw opeens met zijn vrouw praten. Die hadden het geweldig naar hun zin. Toen ging Humberto met mijn vrouw praten en dacht ik: laat ik nou ook maar proberen er bij te gaan staan om het gezellig te houden. Dan worden we het over bepaalde dingen niet eens en zijn we weer uitgeluld. Dat kan.”



Sidekick Romijn vraagt om een voorbeeld. ,,Dat is te persoonlijk allemaal”, countert Genee. ,,Ik waardeer hem en respecteer de carrière van Humberto. Ik vind het echt heel knap wat hij tot nu toe bereikt heeft. Ik vind bijvoorbeeld ook dat hij het met Late Night lange tijd goed heeft gedaan. Maar persoonlijk klikken wij gewoon niet met elkaar. En dan druk ik me nog heel netjes uit nu.”



Vervolgens start Genee maar snel de muziek in. ,,Anders ga ik weer allemaal dingen zeggen waar ik spijt van krijg.”