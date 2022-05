Will Smith in therapie na Oscar-incident

Meg Ryan maakt comeback in romanti­sche komedie

Meg Ryan maakt na ruim tien jaar haar rentree op het witte doek in een romantische komedie, het filmgenre waarmee ze bekend werd en veel successen boekte. De 60-jarige actrice gaat de film What Happens Later regisseren en neemt zelf de vrouwelijke hoofdrol op zich. Ryan deelde het nieuws via sociale media, waar ze het filmaffiche plaatste met daarbij de tekst: ‘Here we go!’.

