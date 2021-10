Will Smith kampte met zelfmoordgedachten

In Best Shape of My Life wil Will Smith negen kilo in twintig weken afvallen. Maar de reeks draait om veel meer dan enkel de conditie van de acteur. ,,Toen ik aan deze show begon, dacht ik fysiek in de beste vorm van mijn leven te komen, maar mentaal was ik ergens anders. Uiteindelijk ontdekte ik een heleboel verborgen dingen over mezelf”, zegt Smith in de trailer. ,,Dat was de enige keer in mijn leven dat ik ooit aan zelfmoord heb gedacht.”