Will Smith komt met meer nieuwe muziek

De laatste jaren concentreerde Will zich vooral op zijn acteercarrière. Het laatste album van de rapper, Lost & Found, stamt alweer uit 2005. Will keerde vorig jaar wel weer terug op het podium. Samen met Dj Jazzy Jeff trad hij als The Fresh Prince op tijdens enkele festivals.

Jazzy Jeff en The Fresh Prince maakten in de jaren negentig furore met klassiekers als Summertime en Yo Home to Bel Air, het themanummer van de sitcom The Fresh Prince of Bel-Air. Later scoorde Will diverse solohits als Gettin' Jiggy Wit It en Miami.