Will Smith laat van zich horen na Oscars-incident: ‘Gedrag was onacceptabel en onvergeeflijk’

Will Smith heeft zijn excuses aangeboden voor het slaan van Chris Rock tijdens de uitreiking van de Oscars. ,,Er is geen enkel deel van mij dat denkt dat dit de juiste manier was om mij te gedragen”, zegt Smith in een video na maanden stilte op sociale media.

Smith stormde tijdens de uitreiking in maart het podium op toen Chris Rock een grap maakte over het kale hoofd van zijn vrouw. Jada Pinkett Smith lijdt aan de haarziekte alopecia en is daardoor kaal. De 53-jarige acteur bood de dag na het incident al zijn excuses aan. ,,Alle vormen van geweld zijn giftig en destructief. Mijn gedrag bij de Oscars gisteravond was onacceptabel en onvergeeflijk.”

Will Smith vertelt in de video dat hij graag met Chris Rock wilde praten, maar dat Rock daar zelf nog niet klaar voor is. Daarom biedt de acteur nu video een video zijn excuses aan aan Rock zelf, aan de moeder van Rock en aan zijn familie. ,,Ik dacht er toen niet over na hoeveel mensen ik pijn zou doen met deze actie”, zegt Smith. Dat had hij al eerder willen doen, maar Rock was er nog niet klaar voor om te praten met Smith. ,,Mijn gedrag was onacceptabel. En ik ben hier als je wilt praten.”

Trauma

Smith heeft de afgelopen maanden aan zichzelf gewerkt en geprobeerd zijn leven te beteren. ,,Sorry zeggen is niet genoeg”, vindt hij zelf. Wel benadrukt hij dat zijn vrouw hem niet heeft opgedragen om het podium op te lopen. Ook aan haar, zijn kinderen, zijn fans en de andere Oscar-genomineerden biedt hij zijn excuses aan. ,,Mensen teleurstellen is een diepgeworteld trauma van mij. Ik haat het om mensen teleur te stellen.”

In maart kwam in nieuwsberichten naar buiten dat Will Smith in therapie zou gaan naar aanleiding van het incident. Wat de acteur precies wilde gaan aanpakken tijdens zijn therapiesessies is niet bekendgemaakt. Bronnen menen dat hij aan zijn positie binnen zijn huwelijk met Jada wil werken, maar woordvoerders van Smith willen niet ingaan op wat hij wil verbeteren aan zichzelf. ,,Dat is een privékwestie en daarover doen wij geen enkele uitspraak.”

Chris Rock benadrukte afgelopen weekend al dat hij niet het slachtoffer is in de affaire rond de klap. ,,Iedereen die zegt dat woorden pijn doen, heeft nog nooit een klap in zijn gezicht gehad”, grapte hij in New Jersey. ,,Maar ik ben niet het slachtoffer in deze zaak. Ja, het deed pijn, als een motherfucker. Maar de volgende dag ging ik gewoon naar mijn werk. Ik ga niet naar het ziekenhuis voor een sneetje.”

