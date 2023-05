Willem-Alexander: altijd geworsteld met rol familie bij Holocaust

Toeval of niet, in de podcastaflevering van de koning en Edwin Evers die, op de ochtend van 4 mei online verschijnt, blikt de vorst terug op zijn historische toespraak op de lege Dam bij de Dodenherdenking in 2020. ,,Ik dacht: nu is mijn kans om het persoonlijke element van de familie, waar ik zelf al zo lang mee worstel, om daar gewoon mee naar buiten te komen.’’

In de zevende aflevering van hun podcast Door de ogen van de koning bespreken Willem-Alexander en Evers het jaar 2019, maar komt dus ook de toespraak van de vorst bij de Dodenherdenking in 2020 ter sprake. Met de herdenking en viering van 4 en 5 mei eindigde dat jaar de herdenking van 75 jaar bevrijding. De Dam in Amsterdam bleef op 4 mei 2020 nagenoeg leeg vanwege de net uitgebroken corona-pandemie. De koning rept in de podcast over ‘een unieke sfeer, dat je daar met een paar mensen staat’. ,,En dat terwijl ik al gevraagd was vóór de pandemie om op 4 mei daar te spreken. Dat was niet daaraan gekoppeld, maar het resultaat was wel heel bijzonder daardoor.’’

In zijn toespraak stelde Willem-Alexander destijds dat burgers in nood zich tijdens de oorlog ‘onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund’ voelden, ‘al was het maar met woorden’. Waarop hij liet volgen dat dit ook gold ‘vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets wat me niet loslaat’.

Volledig scherm De toespraak van koning Willem-Alexander op de lege Dam tijdens de Dodenherdenking in 2020. © ANP / ANP

Tegen Evers zegt de koning nu: ,,Ik heb tijdens de jaren daarvoor verschillende toespraken gezien. Eberhard van der Laan, generaal van Uhm, anderen. En daaruit altijd meegenomen dat er ook echt een persoonlijk element in moest zitten. Dus dat heb ik er ook in proberen te brengen en dat is denk ik wel gelukt. Het is iets waar ik altijd mee geworsteld had, de geschiedenis van mijn familie ten opzichte van de holocaust. Ik heb ooit een tentoonstelling geopend, ‘Joden in Nederland en het Huis van Oranje’, en dat was allemaal fantastisch. (...) Maar altijd weer die Tweede Wereldoorlog die erbij kwam. En in begin 2020 was ik in Tel Aviv, in het bejaardenhuis Beth Juliana, waar ook Holocaust- en Auschwitzoverlevers wonen en daar werd het me nog een keer heel duidelijk gemaakt. Altijd dat moment. Ik dacht: nu is mijn kans om het persoonlijke element van de familie, waar ik zelf al zo lang mee worstel, om daar gewoon mee naar buiten te komen. En te zeggen van: ja, het was gewoon niet goed, dat ondanks dat men wist wat er gebeurde, dat het niet in de toespraken van Radio Oranje naar voren is gebracht, dat er toch gezwegen werd. Terwijl het bekend was, zeker later in de oorlog, wat er gaande was. Niet in detail, maar men wist dat er vernietigingskampen waren, men wist dat de Joden vermoord werden en er is niet op tijd gewaarschuwd. En daar had mijn overgrootmoeder een andere rol kunnen spelen. En ik denk voor mijzelf, het is iets waar ik altijd mee geworsteld had en op dat moment kon ik daarmee in het reine komen. En zeker op zo’n lege Dam op dat moment, maakt het natuurlijk heel speciaal.’’

Verhuizing naar Huis ten Bosch was traumatisch

Met Evers blikt de koning ook nog even terug op de verhuizing van zijn gezin in 2019 van de Eikenhorst in Wassenaar naar paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Zelf verhuisde hij in zijn jeugd, nadat zijn moeder koningin was geworden, van kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche naar hetzelfde paleis. ,,Dat vond ik best wel traumatisch. Het was de gezelligheid van Drakensteyn waar we met het gezin leefden en in één keer moesten we naar Den Haag, andere school, alles was ineens anders. Ik dacht: dat gaan we met onze kinderen ook beleven. Maar het was één groot feest. We kwamen hier binnen en ze hebben nooit meer teruggekeken. Ze zijn nooit meer teruggeweest op de Eikenhorst.’’

Volledig scherm Koning Willem-Alexander met zijn oudste en jongste dochter, prinses Amalia en prinses Ariane, bij paleis Huis ten Bosch in Den Haag. © ANP / ANP

Hoe kwam dat, vraagt Evers de koning in diens werkkamer op het paleis. Zijn antwoord: ,,Omdat ze hier veel dichter bij school waren. Ze konden van hieruit rechtstreeks de stad in fietsen. De vrijheid die ze hadden. Amalia moest vanaf de Eikenhorst twaalf kilometer fietsen. Die eerste vijf kilometer alleen en de laatste vijf kilometer ’s middags ook weer alleen terug. Voordat ze überhaupt met vriendinnen samen ging fietsen. En dat je hier vlakbij school zat, vlakbij de stad. Die vrijheid die ze hadden was gewoon toch heel bijzonder. En een prachtige plek om samen te wonen, een prachtig huis, prachtige tuin. Echt genieten met elkaar hier. Dus, nee, het is een heel positief moment geweest. Ook in ons privéleven.’’

