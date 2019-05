‘Willem-Alexander is voor Ajax en stuurde Ryanair-baas sarcastische mail’

Ze hebben zelf een president, de Ieren. Als ze denken aan een monarchie, dan zien ze vooral het stijve, formele koningshuis van de naburige Britten voor zich. Dus zoiets hadden ze ook in Nederland verwacht, de groep Ierse journalisten die deze week door ons land wordt rondgeleid. Bij die toer, voorbereiding op het staatsbezoek dat Willem-Alexander en Máxima volgende maand aan Ierland brengen, hoort ook een bezoek aan de koning in diens Haagse werkpaleis Noordeinde.

,,Ik dacht vooraf alleen maar: hoe moet ik me kleden en wat zijn de juiste omgangsvormen,’’ vertelt Naomi O’Leary, gisteren één van de aanwezige Ierse journalisten. ,,Maar jullie koning bleek een heel charmante, grappige, open man. Het was een heel leuk gesprek.’’

Allerhoogste niveau

Van 12 tot en met 14 juni bezoeken Willem-Alexander en Máxima in de Ierse steden Dublin en Cork. Het ontvangen van een groep journalisten uit het gastland is gebruikelijk, net als de ontmoeting met Willem-Alexander. En wat ook vaker gebeurt: de gespreksonderwerpen met de vorst liepen ook gisteren nogal uiteen.

Natuurlijk ging het over Brexit, dé reden voor Nederland en Ierland om de banden op het allerhoogste niveau stevig aan te halen nu het in dat machtige land tussen hen in politiek en economisch dondert. Maar ook de recente successen van Ajax kwamen ter sprake; tegen de Ierse journalisten – die Willem-Alexander niet kunnen citeren – erkende hij fan te zijn van de landskampioen en bijna-finalist in de Champions League. Een publiek geheim, want onder meer voormalig legerbaas Mart de Kruif en voetbaltrainer Ron Jans verklapten de voorkeur van de koning al eens. Overigens voegde Jans er destijds aan toe dat Máxima juist Feyenoord-fan is. Zij was maandag overigens niet aanwezig bij het gesprek met de Ieren; voor haar VN-werk verbleef ze in Zwitserland.

Bloedige verleden

Natuurlijk ging het ook over de grootste hobby van de koning: vliegen. Dat doet hij al jaren als gastpiloot van KLM, maar bij een ontmoeting met de controversiële Ryanair-baas Michael O’Leary informeerde de Ier of Willem-Alexander niet bij zijn prijsvechter wilde komen vliegen. Journaliste O’Leary, die over Ierland en Nederland publiceert op de website Politco: ,,Ik had de indruk dat de koning die vraag niet kon waarderen. Hij vertelde dat hij O’Leary, toen Ryanair later met een personeelscrisis kampte, een mail stuurde met de vraag of hij nog steeds op zoek was naar crewleden. Dat vonden wij allemaal erg grappig.’’

Ook het bloedige verleden tussen de Oranjes en de Ieren kwam nog even ter sprake. Protestanten in Noord-Ierland afficheren zich nog altijd met de kleur Oranje, omdat de protestantse koning van Nederland, Engeland én Ierland Willem III in 1690 de katholieke koning Jacobus II versloeg bij de Slag bij de Boyne, in Ierland.