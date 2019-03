Willem-Alexander: koning-koopman én ster in Duitsland

staatsbezoekEen maand na de inhuldiging begonnen ze met hun rondreis langs alle Duitse deelstaten en nu is het koningspaar bijna klaar. In hun kielzog mee naar Bremen, waar koning Willem-Alexander samen met koningin Máxima hard aan zijn status als ster en koning-koopman werkt.

Zijn vrouw wil zo graag een foto van ‘die mooie koningin Máxima’ en haar echtgenoot ‘Prinz Pils’, maar ze kon echt niet onder haar werk uit. En daarom staat hij hier, Thomas Kucher, met z’n smartphone in de aanslag - want zo werkt het soms in een huwelijk, nietwaar? Hier is trouwens het grote marktplein in hartje Bremen, de ‘vrije Hanzestad’ in het noorden van Duitsland die koning Willem-Alexander en koningin Máxima deze woensdag bezoeken.

Nu luncht het koningspaar nog in het historische raadhuis, maar straks zullen ze even aan de poten van de ezel voelen – het onderste dier in de opeenstapeling van de Bremer Stadsmuzikanten, naar het beroemde sprookje van de gebroeders Grimm. Wie aan de poten van de ezel zit, mag een wens doen. En op dat moment vervult Kucher dus de hartenkreet van zijn vrouw, want dan maakt hij een foto. Als het lukt, want er staan vijf, zes rijen publiek op het marktplein.

Niet alleen bij het sprookjesbeeld, maar over het hele plein. Bremen loopt uit, op een frisse woensdagmiddag, voor een koning en koningin uit een buurland. Kucher: ,,Eerlijk: in deze stad gebeurt niet zo veel, wij krijgen hier bijna nooit een hoogwaardigheidsbekleder op bezoek. Maar ik denk – nee, ik weet wel zeker – dat hier veel minder mensen zouden staan als bondskanselier Merkel vanuit Berlijn op bezoek komt. Wij kennen dit niet, zo’n koninklijke familie, en daarom vinden we dit spannend. En daarbij lijken jullie koning en koningin ook nog eens twee behoorlijk gewone, enthousiaste, voorkomende mensen.’’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © Robin Utrecht

Sterren

Misschien nog wel meer dan in hun eigen koninkrijk zijn Willem-Alexander en Máxima in Duitsland echte sterren. Pagina’s hebben de regionale kranten volgeschreven over het koninklijke vluggertje in Bremen – het paar en zijn gevolg reisde op één, overvolle dag, heen en weer. De voorpagina van de Nordsee-Zeitung is zelfs Oranje en in het Nederlands: Hartelijk Welkom!, luidt de koptekst boven een staatsieportret van de koning en koningin.

In de eerste jaren van zijn koningschap heeft Willem-Alexander hard gewerkt aan zijn toch al niet geringe populariteit in ons grootste buurland. Een maand na de inhuldiging gingen hij en Máxima op bezoek bij Merkel en de toenmalige bondspresident Gauck in Berlijn. Diezelfde dag vloog het paar nog door naar Wiesbaden, de hoofdstad van de eerste deelstaat die ze als koning en koningin bezochten: Hessen.

Na de korte trip naar Bremen – dat samen met Bremerhaven het kleinste Bundesland vormt – staat de teller op dertien. Eind mei worden ze verwacht in Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg, naar verwachting beëindigen ze hun rondreis in 2020 met een bezoek aan Berlijn als Bundesland, gecombineerd met een officieel staatsbezoek dat in de Duitse hoofdstad begint. Als echte sterren, gezien de immense belangstelling van publiek en media. Die was er in 2013 in Hessen, die was er vorig jaar in Saarland, die is er nu in Bremen en die zal er in mei ook in Mecklenburg en Brandenburg zijn.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © Robin Utrecht

Dwarsverbanden

Vraag aan koning Willem-Alexander, in troosteloos en nat Bremerhaven, waar de in oranje getooide fans hem en zijn vrouw ook massaal opwachten: leert hij door die uitvoerige rondreis door de bondsrepubliek nu iets over het geboorteland van zijn (groot)vader, dat hij voor zijn koningsschap al zo goed kende dankzij alle familiaire dwarsverbanden? ,,Ik heb een veel completer beeld van Duitsland gekregen. In een officiële capaciteit kijk je heel anders naar de geschiedenis en mogelijkheden van deelstaten, dan wanneer je als privépersoon reist.’’

De mogelijkheden liggen er vooral op het gebied van handel: in het spoor van de Oranjes sluit een forse handelsdelegatie onder leiding van minister Kaag vette contracten, vooral op het terrein van klimaat. Niet voor niets, waarschuwt de koning: ,,We moeten samenwerken om de 21ste eeuw door te komen.’’En dat troosteloze weer? ,,De warmte van de bevolking van Bremen en Bremerhaven maakte goed dat de zon niet scheen. Het is super!’’

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@koninklijkhuis) op 6 Mar 2019 om 8:57 PST

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@koninklijkhuis) op 6 Mar 2019 om 6:42 PST

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@koninklijkhuis) op 6 Mar 2019 om 4:24 PST