Willemijn Verkaik zat na Oscar-avontuur ineens thuis: ‘Cold turkey afkicken van de adrenaline’

Het blijft onzeker, een nieuwe opleving van corona kán alles veranderen, maar het idee dat Willemijn Verkaik (45) binnenkort weer de bühne op mag, vervult haar met van die fijne stootjes geluk. Eerst, vanaf 9 juli, twaalf keer haar concert And now... in het DeLaMar Theater in Amsterdam en een matinee in het Wilminktheater in Enschede. En dan, vanaf mei, kruipt ze weer weer in haar rol van juffrouw Hannigan in Annie de musical, het stuk dat door de ‘intelligente lockdown’ abrupt stilgelegd werd.



Ze was uit het veld geslagen na die eerste berichten. Jarenlang zat Verkaik, die furore maakte met vertolkingen in Duitsland, op het Londense West End en het New Yorkse Broadway, in een sneltrein. In de maanden vóór corona dook ze van het ene avontuur in het andere. Met Annie de musical, een optreden als Frozen-zangeres tijdens de Oscar-uitreiking, de spannende voorbereidingen op haar nieuwe rol in Waitress, waarin ze dit najaar zou spelen. ,,En ineens zat ik thuis, cold turkey af te kicken van de adrenaline. Ik was alleen maar aan het slapen en aan het bijkomen. Er waren momenten dat ik sikkeneurig was.”