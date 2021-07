William en Harry herenigd bij onthulling standbeeld Diana

Britney Spears haalt uit naar paparazzi: rot op!

30 juni Britney Spears (39) heeft genoeg van de paparazzi. De Amerikaanse zangeres viert vakantie op Hawaï, maar wordt constant gestoord door fotografen. ‘Het is echt niet leuk meer’, schrijft de zangeres op Instagram. Ze vraagt om met rust te worden gelaten. Intussen is haar ex-man Kevin Federline (43) er helemaal voor dat ze weer controle krijgt over haar eigen leven, maar wil wel dat een expert naar haar kijkt om er zeker van te zijn dat ze daartoe in staat is.