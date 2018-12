William Spaaij verdwijnt jaar lang van toneel

Verliefde Sylvie Meis sluit jaar zonnig af met haar beachhunk Bart

16:52 Sylvie Meis brengt traditiegetrouw de laatste dagen van het jaar in het zonovergoten Miami door. De slanke presentatrice is deze keer in goed gezelschap nu haar vriend filmproducent Bart Willemsen, met wie ze pas enkele maanden samen is, Brabant heeft verruild voor een duik in de Atlantische Oceaan.