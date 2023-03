‘Wim de Bie begreep vrouwen, hij voelde ze aan. Dat zag je terug in zijn typetjes’

Unieke combinatie

,,Vaak hoorde je dat Van Kooten komischer was dan De Bie, maar geloof me: zonder De Bie was de vieze man voor de helft niet zo grappig geweest. Dat er iemand naast stond, een beetje sullig zoals De Bie dat als geen ander kon, dát maakte het af. Hij en Van Kooten hebben de bijna unieke combinatie dat ze goede schrijvers en goede acteurs waren. Ze verplaatsen zich ook helemaal in de personages die ze speelden en De Bie kon dat ook goed met vrouwen. Daar kijk ik met enorm veel bewondering naar, vooral omdat ik het zelf nooit goed heb aangedurfd. Memien Holboog, de zusjes Veenendaal: zo goed en waarachtig. Je kon aan De Bie merken dat hij vrouwen goed begreep, dat hij ze goed aan kon voelen.’’

Momenteel staat taalliefhebber Van Muiswinkel in het theater met zijn voorstelling Moojen ligjes in de lugt, over... taal. ,,Ze hebben natuurlijk tal van woordvondsten op hun naam, maar altijd redelijk onduidelijk is gebleven wie voor welk woord verantwoordelijk was. Van Kooten was door zijn marketingachtergrond altijd bedreven in het zoeken van nieuwe woorden, nog altijd is het woord eiglans één van zijn bedenksels. Je zal het maar op al die potten verf in de bouwmarkt zien staan. Maar ook De Bie was een goede schrijver. Heel slim, heel belezen ook. Ja, ik denk dat ik in mijn voorstelling de komende tijd een klein hoekje voor hem bouw, nu ik er zo over praat. Dat ga ik doen, dat is een goed idee.’’