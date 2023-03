Wim de Bie op 83-jarige leeftijd overleden

Cabaretier en schrijver Wim de Bie is maandag op 83-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Den Haag. Dat maakt omroep VPRO bekend. De Bie ging de laatste jaren gebukt onder ernstige gezondheidsproblemen, maar alsnog is de dood van de gezichtsbepalende tv-maker bij de VPRO aangekomen als een enorme schok.

‘Wat Wim de Bie voor onze omroep heeft betekend, als onderdeel van het duo Van Kooten en De Bie en als zelfstandig programmamaker kan niet worden onderschat. Ook herdenken wij een zeer aimabele collega’, laat de omroep weten.

‘Voor meerdere generaties progressief denkende Nederlanders heeft Wim de Bie het geweten aangesproken. Hij deed altijd een appèl tot nadenken en beschaving, en niet achter de massa aanlopen’, zegt algemeen directeur VPRO Lennart van der Meulen. ‘En dat met het unieke gevoel voor humor dat het werk van Van Kooten en De Bie kenmerkte.’

Wim de Bie maakte faam met Kees van Kooten met het programma Van Kooten en de Bie. Zij vormden al sinds 1963 een hecht team. Hun eerste gezamenlijke creatie was De Klisjeemannetjes, een duo dat in De Bie's VARA-radioprogramma Uitlaat met milde spot en in plat-Haags de burgerlijkheid van die dagen op de korrel nam.

‘De Bie was een satiricus en zijn observaties waren scherp, gevat en ironisch, maar nooit cynisch of grof. Wel vooruitziend. Bijna zijn hele leven lang gaf hij commentaar op de actualiteit, op zijn eigen kenmerkende manier. Als zichzelf, maar vooral met typetjes als Otto den Beste, Dirk, Tedje van Es, Thea Ternauw en Arie Temmes’, schrijft de VPRO. ‘Aan die strijdbaarheid is nu definitief een einde gekomen. Wat blijft is de herinnering aan een geweldige maker en collega, wiens radio- en televisiewerk door ons gekoesterd zal blijven worden.’

De Bie is 27 maart 2023 in alle rust thuis overleden in het bijzijn van zijn familie. Hij wordt in zeer besloten kring begraven.

