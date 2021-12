Wim Sonneveld had aanvankelijk helemaal geen oren naar Het Dorp

Hij zag het niet zitten, een liedje over de aftakeling van een dorp. Wim Sonneveld keurde het idee van zijn levenspartner en tekstschrijver Friso Wiegersma af, vertelde de laatste in 2005 in de Top 2000 a go go. Om het vervolgens via een achterdeur toch voor elkaar te krijgen. ,,Wim kwam met het liedje La Montagne van Jean Ferrat en zei dat hij dat zo mooi vond. Hij vroeg of ik het wilde vertalen’’, vertelde Wiegersma, die in 2006 overleed. Maar een liedje over een leeglopend Frans bergdorpje overzetten naar het vlakke Nederland? Dat zag Wiegersma niet zitten. ,,Ik dacht: ik douw je toch dat dorp door je strot. Als hij het dan niet goed vindt, kan hij dat altijd nog zeggen. Maar hij was gis genoeg om te zien dat het goed geworden was. Hij was er zelfs zeer op gesteld.’’