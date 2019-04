Winfried Baijens is net als de leren jurk van Annechien

videoserie bondig Davina Michelle werd in drie jaar de best scorende Nederland­se zangeres ooit

7:52 „That's better than I will ever sound.” Met die woorden beoordeelt wereldster Pink in september 2017 een cover van haar nummer ‘What about us’. Deze cover is het begin van een razendsnelle opmars van de Nederlandse zangeres Davina Michelle. In de nieuwste aflevering van de AD-documentaireserie Bondig neemt Sascha Visser een kijkje in het turbulente leven van de artieste.