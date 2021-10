Wintersportfoto siert omslag van Amalia-boek

‘Mooi hè? En dit is nog maar het omslag!’, schrijft De Breij zelf op Instagram. De cabaretière schreef het boek naar aanleiding van de 18e verjaardag van prinses Amalia op 7 december. De verschijningsdatum is 16 november.

Het boek is gebaseerd op enkele persoonlijke ontmoetingen die de cabaretière met de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima heeft gehad, kondigde de Rijksvoorlichtingsdienst vorige maand aan. De Breij sprak afgelopen zomer meermaals met Amalia over onder meer haar schooltijd, haar liefde voor muziek en over haar toekomstige rol als koningin. Ook vertelde de prinses over haar passie voor paarden en de paardensport.