Wisselende reacties op nieuw, 'poppy' nummer van Muse

Het is na Dig Down en Thought Contagion de derde single die de band uitbrengt in aanloop naar het nieuwe album. Met deze drie singles laat Muse een andere kant van zichzelf zien, een meer 'poppy' kant. Dat levert bij fans en kenners wisselende reacties op. 'Pop with a capital P', zo tweet 3FM-dj Domien Verschuuren zonder er een waardeoordeel aan te geven.



Zijn ex-collega van 3FM, Roosmarijn Reijmer, is duidelijk minder te spreken over de plaat. ,,Wat is er met Muse aan de hand, joh? Hebben ze soms de studio naast Kygo gehuurd?", verwijst ze naar de beats die in het nummer zitten.



Acteur, radio- en tv-presentator Eric Corton, fervent fan van rockmuziek, is duidelijk minder te spreken. Hij reageert op een tweet van Frank van der Lende van 3FM, die het nummer 'best wel leuk vindt eigenlijk'. ,,Dat is goed hoor. Ik krijg er zacht gezegd hele lelijke jeukende pukkeltjes van...", is Corton duidelijk.



Ook op sociale media zijn de reacties wisselend. Zo zegt één 'kenner' dat Muse altijd eerst 'poppy' singles dropt en dat op het album normaal gesproken wel goede rockmuziek te horen is.



De drie singles die Muse de afgelopen tijd dropten zijn een opmaat voor een nieuw album, dat in november moet verschijnen. Het album Drones uit 2015 is voorlopig de laatste plaat van de groep.