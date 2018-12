'Within Temptation betrokken bij witwaszaak'

,,We deden in die tijd heel veel concerten. Niemand heeft gezien dat de afzender onbekend was en de omschrijving niet paste’’, zegt Raymond Rijnaars van AT Productions, toentertijd het management van Within Temptation, tegen NRC. De krant en tv-programma Zembla deden onderzoek naar de zogenoemde Magnitski-zaak.



Sergei Magnitski was een Russische advocaat die werkte voor de Britse zakenman Bill Browder. Hij kwam in 2009 in gevangenschap om het leven nadat hij een grootscheepse belastingfraude aan het licht had gebracht, waarbij Russische politieofficieren en belastingambtenaren betrokken waren. Browder leidt sinds de dood van Magnitski een zoektocht naar de gestolen miljoenen. Hij wil dat iedereen die profiteert van de misdaad waarbij Magnitski is vermoord voor de rechter komt.



Hierom heeft hij aangifte gedaan tegen een aantal Nederlandse banken en bedrijven, waaronder AT Productions. De zakenman zegt dat zij betrokken zijn bij het witwassen van ruim 8 miljoen euro afkomstig uit de Magnitski-zaak. Het Openbaar Ministerie laat aan NRC en Zembla weten de aangifte, die al dateert uit 2017 maar nog niet eerder openbaar werd, te bestuderen. De banken die naar voren komen bij het onderzoek zijn ING, ABN Amro en Rabobank.