Woede in uitverkocht Gelredome: superster Burna Boy laat duizenden fans na uren wachten zitten

Tjeerd Bischoff schreef onstuimige komedie ‘Wind’: ‘De frustratie van onmacht past precies bij deze tijd’

Wie wind zaait, zal storm oogsten. Tjeerd Bischoff schreef voor Toneelgroep Jan Vos de onstuimige komedie Wind. Over hoe de komst van windmolens een storm van emoties losmaakt in een fictief klein dorp. Totaal verzonnen is de plot allerminst. ,,De werkelijkheid is een rijke inspiratiebron.’’