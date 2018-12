Woedende zangeres Lakshmi schrijft open brief naar Ronald Molendijk

Volgens Molendijk moet men een lange adem hebben om succesvol te zijn in de muziek. En dat heeft de gemiddelde vrouw niet, als we hem moeten geloven. ,,Vrouwen zijn minder senang in de studio.’’



Op Twitter leidden zijn uitspraken tot onthutste reacties. ‘Ronald Molendijk is al jaren lang de verpersoonlijking van alles wat rot en bedorven is in de muziekindustrie’, twitterde Nico Dijkshoorn. Ook Saskia Noort was verbaasd: ‘Ik ben echt in shock. Ronald Molendijk die niet weet dat we in 2018 leven. Word ff wakker @RTLBoulevard’, reageerde ze.