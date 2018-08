Wolter Kroes: Ik bezuinig niet op mijn nieuwe album

Wolter Kroes, bekend van het Nederlandse lied, komt na zeven jaar met een gloednieuw album. Dat heeft de Viva Hollandia -zanger vandaag bekendgemaakt. ,,Het werd tijd! Ik heb er twee jaar aan gewerkt, want het moet natuurlijk wel goed zijn. Hopelijk schreeuwen mensen deze liedjes over tien jaar nóg mee."

Wat mogen we verwachten?

,,Het zijn echte Wolter Kroes-liedjes. Ik ben er ontzettend blij mee. Het album is best wel divers, er is nergens op bezuinigd. Het Metropole Orkest speelt mee, er staat een prachtig duet op met Thomas Berge en alle muziek is live gespeeld. Er komt niks uit een doosje."

Je zit dit jaar dertig jaar in het vak. Wat betekent dat voor jou?

,,Dertig jaar! Ik besefte het eerst niet eens. Het was mijn manager die opeens zei: 'Hey Wolt, weet je wel dat je dit jaar de dertig aantikt?' Een snel rekensommetje was zo gemaakt, want ik ben begonnen in 1988. Het voelt trouwens hélemaal niet zo lang, de tijd is voorbijgevlogen. Ik stap 's ochtends lachend in de auto en ik stap er 's avonds nog vrolijker weer uit. Ik word trouwens wel een beetje grijs. Daar kun je die dertig jaar dan weer wel aan afzien."

Je wordt dit jaar ook 50.

,,Ja, het is de waarheid. Op 24 december word ik 50, maar dan ben ik aan het optreden in het buitenland, dus kan ik me goed verstoppen. Ik voel me trouwens helemaal geen 50, want ik heb de energie van iemand van 25."

Er komt straks weer een tastbare cd uit. Is dat nog wel van deze tijd?

,,Tja, in deze tijd zo'n dure plaat maken, inclusief boekje... Dat zullen sommige misschien wat ouderwets vinden. Maar ik wil het gewoon. Heel veel fans willen het ook nog, iets om in handen te houden. Ik ben niet de enige hoor, Marco Borsato doet het ook nog. Als de fans het willen, ga je daar in mee. En ik vind het zelf ook nog echt leuk om zoiets tastbaars te maken. Iets waar je zo hard voor hebt gewerkt."

En wat gebeurt er buiten de cd om?

,,We zetten vol in op social media. Het album komt op 12 oktober uit en we zijn druk aan het brainstormen over hoe we het gaan lanceren. Het is sowieso direct op Spotify te luisteren. Prachtig hoor, die nieuwe media, maar ik mis de romantiek van het kopen van een cd'tje soms nog wel. Dat je van fans hoort dat ze 's ochtends naar de winkel gaan om een cd te kopen. Nu heeft iedereen in een mum van tijd je album. Er hoeft geen moeite meer voor te worden gedaan."

Is dit je laatste album?

,,Welnee. Ik ga nog láng niet stoppen. Ik vind optreden veel te leuk. En als zanger wil je altijd werken aan nieuw materiaal. Dus ik ben nog wel even bezig."

Het album van Wolter Kroes verschijnt op 12 oktober. Hoe het gaat heten, houdt de zanger nog even geheim.