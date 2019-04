Woordvoerder TIKTAK: Uitbarstingen Flex en Kleine 'niet zo heftig'

,,20.00 uur is 20.00 uur", zegt de woordvoerder over het optreden van Lil' Kleine, dat vanwege de vergunning afgekapt werd. De rapper baalde er zo van dat hij zijn laatste nummer niet kon doen dat hij zijn microfoon in het publiek gooide en een fles champagne op het podium smeet. Ook Ronnie Flex beende in Amsterdam boos van het podium. ,,Hij was gewoon te laat. Daar kon hij ook niets aan doen, maar het betekende wel dat hij eerder moest stoppen." Over berichten dat Ronnie boos was omdat zijn autotune - zijn geheime wapen - niet werkte, is bij TIKTAK ‘niets bekend’.

Bijzaak

De organisator noemt het heel vervelend dat artiesten vertraging oplopen en niet alles volgens planning verloopt, maar ‘dat hoort er nu eenmaal bij op Koningsdag’. ,,Iedereen doet vier, vijf, zes shows op een dag. Dan gebeurt het helaas wel eens dat ergens iets verkeerd gaat. Maar iedereen heeft opgetreden, zij het de een iets langer dan de ander.”



TIKTAK kijkt dan ook tevreden terug op het Kingsland Festival, dat ook dit jaar in vijf steden plaatsvond. ,,Natuurlijk zijn het aandachtspunten, maar we zijn heel tevreden over de dag. We balen er alleen enorm van dat het regende. Sinds Koningsdag op 27 april valt hebben we nog niet één keer goed weer gehad."



De ontevreden artiesten zijn voor TIKTAK ‘een minuscule bijzaak’. ,,Het is een drukke dag, de spanning is hoog, ook voor die jongens. Ik kan me voorstellen dat ze even in paniek zijn als iets niet loopt zoals ze willen. Maar het hoort er op zo'n dag ook een beetje bij. Er is geen schuldige aan te wijzen, het is een samenloop van omstandigheden. Ik denk ook niet dat de bezoekers er nog heel veel mee bezig zijn, de reacties die we krijgen zijn goed. Het was gewoon een goede dag en beide mannen zijn volgend jaar zeker weer welkom."