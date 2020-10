Wulf in Beste Zangers openhartig over jeugdtrauma: ‘Ineens stonden we letterlijk op straat’

Wulf, echte naam Lieuwe Albersma, zag een deelname aan Beste Zangers eerst helemaal niet zitten, bekende hij op Instagram. Aan tv-ervaringen bewaarde hij naar eigen zeggen niet al te beste herinneringen. Denk aan zijn blind audition bij The voice of Holland in 2012, waar geen enkele rode stoel voor hem draaide.



Maar in plaats van zijn microfoon aan de wilgen te hangen, kwam hij in 2016 keihard terug met de hit Summer on you, dat hij maakte met Sam Feldt en Lucas & Steve. Een jaar later scoorde hij ook solo, met Mind made up. Het leverde hem zelfs een prestigieuze Edison op.

En nu doet hij dus mee aan de NPO 1-hit Beste Zangers, waar hij vanavond werd toegezongen door zijn medekandidaten, doorgaans goed voor een reeks tranentrekkers. Deze keer kwamen de waterlanders echter niet door de hartstochtelijk gezongen liedjes, maar na een heftig persoonlijk verhaal van Wulf.

Quote Je spullen worden in een container gegooid, je mag alleen het belangrijk­ste verzamelen, alles wat je handen kunnen dragen Wulf

Bij vragen van presentator Nick Schilder over zijn puberteit en wat voor jongen de kleine Wulf was, kreeg de zanger het al gauw te kwaad. ,,Ik was een verlegen puber, ik heb het niet makkelijk gehad”, stak hij van wal. ,,Op een gegeven moment werd mijn vader ontslagen, onterecht, en toen ontstond er een financieel gat. Mijn ouders konden uiteindelijk niet meer rondkomen, we zijn toen het huis uit geschopt”, aldus een geëmotioneerde Wulf.



,,We stonden letterlijk op straat. Er zijn opvangcentra, maar mijn ouders wilden niet met het hele gezin in een gymzaal slapen. Gelukkig konden we bij mijn oma terecht, daar hebben we drie maanden gewoond.”

Quote Mijn ouders zeiden: ze kunnen ons wel uit huis zetten, zolang wij maar bij elkaar zijn Wulf

Gevoelloos

De traumatische ervaring grijpt hem nog altijd bij de keel. ,,Je spullen worden in een container gegooid, je mag alleen het belangrijkste verzamelen, alles wat je handen kunnen dragen. Als je ziet hoe dat gaat, de hele inboedel was gewoon kapot. Zo gevoelloos.”

Dat zijn ouders het gezin koste wat kost bij elkaar wilden houden, heeft hem gesterkt en gevormd. ,,Mijn ouders zeiden: ze kunnen ons wel uit huis zetten, zolang wij maar bij elkaar zijn.”

In Beste Zangers gaan artiesten de uitdaging aan om elkaars nummers te coveren. Wekelijks staat een van de deelnemers centraal, van wie een aantal liedjes in een ander jasje wordt gestoken. Dit seizoen zijn dat Miss Montreal (Sanne Hans), Stef Bos, Milo, Tabitha, Suzan en Freek, Diggy Dex en Wulf.

Het Avrotros-programma was dit jaar voor de derde keer in de race voor de Gouden Televizier-Ring, maar de felbegeerde televisieprijs ging naar Over mijn lijk.

