Xander stresst in de keuken en Winston is zielig rendier

2,3 miljoen kijkers huilen mee met 'overgesla­gen' Maureen in All You Need is Love

11:20 De All You Need is Love-kerstspecial is opnieuw de absolute winnaar van kerstavond. Robert ten Brink wist ruim 2,3 miljoen tv-kijkers te raken met een recordaantal herenigingen, al viel het laatste fragment lang niet bij iedereen in de smaak.