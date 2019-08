Yasmin leeft op in nieuwe ‘rol’ als vrijgezel en neemt het ervan

Voor Channah en Quenten zit het Temptation-avontuur erop. Toen presentatoren Yolanthe en Kaj hadden ontdekt dat Channah zwanger aan de opnames was begonnen, werd direct besloten het stel naar huis te sturen. Maar of ze daar ook samen op de bank ploffen, is ernstig de vraag. Bij hun hereniging rond het kampvuur vanavond was te zien dat Channah niet vergevingsgezind was.



Haar gedrag met Mitch was volgens haar ‘een spelletje’ waarmee ze uit wilde zoeken hoe Quinten zou reageren. En aangezien hij na het zien van de beelden van Channah meteen in de armen van verleidster Laetitia dook, ziet Channah een toekomst als stel niet meer zitten. De uitgebreide liefdesverklaring die Quinten haar gaf bij het kampvuur verandert daar niets aan.



In een videoboodschap lieten Quentin en Channah aan de achterblijvers weten dat ze vanwege de zwangerschap niet meer terugkeren in de villa. En dat zorgde voor veel emoties. Pommeline barstte in huilen uit omdat ze haar maatje Channah kwijt is, Thomas was vol ongeloof over de deelname van Channah en Quentin en Laetitia's hart was gebroken. Maar veel tijd om daarvan bij te komen was er niet. Het nieuwe koppel Orpheo en Liessinde deed nog die avond zijn intrede.