Ye: ‘Kim kan niet bewijzen dat beledigingen van mij waren’

Frisse musical 100% Coco biedt waardevol­le lessen voor pre-pu­bers

Heel vaak is de eerste indruk juist, maar niet bij de musicalversie van het populaire meidenboek 100% Coco. De introductie is wel heel bombastisch en zwaar aangezet, maar al gauw komt de musical met drie jonge, beloftevolle acteurs in een fijn ritme. Het tempo ligt hoog, het enthousiasme bij de kleine cast is van alle kanten zicht- en voelbaar, om de woordgrapjes moeten ook de volwassen bezoekers grinniken en het verhaal heeft een waardevolle boodschap voor het (voornamelijk vrouwelijke) jonge publiek, dat wankelt op de drempel tussen basis- en middelbare school.

24 februari