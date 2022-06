Ye West aangeklaagd om onrechtmatige housesamples in rapnummer

Ye West, beter bekend als Kanye West, is door houseartiest Marshall Jefferson aangeklaagd omdat de rapper voor de track Flowers onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van Jeffersons nummer Move Your Body uit 1986. Met name de manier waarop West delen van het nummer heeft gebruikt, staat Jefferson niet aan.

,,Ik ben al duizenden keren gesampeld”, zegt Jefferson tegen Radio 1 Newsbeat over het proces waarbij een deel van het ene nummer in het andere wordt gebruikt. ,,Maar er is een goede manier en een verkeerde manier om dat te doen. Dat dit zo door een andere, zwarte artiest uit Chicago zonder toestemming is gedaan, is teleurstellend.”

De housepionier, die in de jaren tachtig doorbrak met Move Your Body, is naar eigen zeggen met West nooit officieel overeengekomen dat de rapper een deel van zijn nummer mocht sampelen voor Flowers, die verscheen op zijn in februari uitgekomen nieuwe plaat Donda 2. Jefferson kreeg dus schriftelijk geen recht op de royalty’s die het nummer zou opleveren.

Daarom is er door het team van Jefferson bij de rechtbank in New York een aanklacht ingediend waarin staat dat de artiest een deel van de opbrengst van Flowers wil hebben. In mei werd West ook al aangeklaagd door een pastoor uit Texas die beweerde dat de rapper onrechtmatig gebruik had gemaakt van een van zijn preken.

