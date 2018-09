Yo en Wes midden in adoptietraject: 'wachten op belletje'

,,We wachten nu tot we worden gebeld. Het kan nog wel twee jaar duren voordat we iets horen", vertelt de actrice en presentatrice. Dat zij en haar man al langer overwogen een kindje te adopteren, was al even bekend. In 2017 zei ze tegen deze site: ,,Ik wil niet alleen alles doen om mijn eigen kindje te beschermen, maar ik gun alle kinderen bescherming. Dat heb ik altijd al gehad, maar sinds Xess er is nog meer. Daarom willen Wesley en ik ook heel graag een kindje adopteren."

Haar gezin staat voor Yolanthe op op één, benadrukt ze in interviews. Stiefzoon Jessey, die Wesley kreeg in een vorige relatie, is verknocht aan zijn kleine broertje, en vliegt in de schoolvakanties mee naar Qatar. Een groot gezin is voor beiden een gekoesterde wens, maar vanzelfsprekend is een nieuwe zwangerschap niet, weten ze als geen ander.

Vier jaar deden ze erover om zoontje Xess (bijna 3 jaar) te krijgen. In een uitzending van Linda’s Zomerweek in 2015 vertelt Yolanthe openhartig over de hormoonkuren die ze kreeg, en het effect daarvan op haar lichaam en haar gevoel van eigenwaarde.

De uiteindelijke zwangerschap van Xess kwam – na een lang medische traject – als een grote zegen én een grote verrassing. Begin dit jaar gaf ze daarom aan zeer serieus na te denken over de adoptie van een kindje. Haast heeft ze niet. ,,Als het komt, dan komt het.” De adoptie staat volgens Yolanthe los van de wens om ooit ook nog samen kinderen te krijgen.

Volledig scherm © Brunopress

Volledig scherm Yolanthe Sneijder-Cabau van Kasbergen. © RTL Nederland