Yolanthe Cabau komt met eigen platform: ‘Ik wil vrouwen inspireren’

Het duurde even, maar Yolanthe is dolblij dat ze vandaag eindelijk wereldkundig mag maken dat ze met haar eigen platform op de proppen komt. Op Cabau Lifestyle, zoals het platform heet, zal Yolanthe onder meer voedingstips, recepten, sportfilmpjes en begeleidende meditatie met haar bezoekers delen. ‘Het is een platform waarmee ik vrouwen wil inspireren om hun innerlijke kracht te vinden’, schrijft de brunette bij een foto waarop ze gekiekt is met sportkleding aan.



Volgens Yolanthe zijn er nog ontzettend veel vrouwen die hun eigen krachten én potentieel onderschatten. ‘Om onze innerlijke ‘glow’ vrij te laten en de moed te vinden om met onze angsten te breken, geloof ik dat we een gezonde leefstijl als basis moeten nemen’, schrijft Yolanthe, die van mening is dat mentaal en fysiek sterk zijn bijdraagt aan het uitdragen van je innerlijke krachten.



Vanaf vandaag zal Yolanthe dan ook ‘al haar geheimen en complete levensstijl’ met haar volgers delen. ‘We verdienen het allemaal om gelukkig te zijn en volledig te bloeien. Net als bloemen zijn we uniek en mooi op onze eigen manier. Laat ons bloeien en SAMEN op deze geweldige reis gaan!’ spoort ze haar 1,2 miljoen volgers aan om haar nieuwe onderneming te volgen.