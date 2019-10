Yolanthe gaat volle bak in de sportschool en Trijntje gaat helemaal uit haar dak

Huis waar Tolkien The Hobbit en The Lord of the Rings schreef te koop

4:44 In het Engelse Oxford staat het huis te koop waar schrijver J.J.R. Tolkien van 1930 tot 1947 met zijn gezin woonde. Tolkien zou er zowel The Hobbit, dat in 1937 uitkwam, als het begin van de Lord of the Rings-trilogie geschreven hebben. Fantasyfans met een dikke bankrekening kunnen het huis voor 4,5 miljoen Britse pond (zo'n 5,2 miljoen euro) in handen krijgen.