Yolanthe neemt volgers mee naar coronatest: ‘Wauw’

‘Better be safe than sorry’, schrijft Yolanthe (35) erbij, oftewel ‘het zekere voor het onzekere’. De specialist die haar onderzoekt, vraagt Yolanthe in het filmpje eerst haar tong uit te steken, waarna ze ‘aa’ moet roepen zodat het staafje goed haar keel in glijdt. Voor het tweede deel, het staafje in haar neus, moet haar hoofd achterover en wordt ze gevraagd zich te ontspannen. ‘Wauw’, zegt Yolanthe na afloop zonder geluid.



Cabau is druk bezig met de opnames van de romantische film Just say yes, waarin naast collega-acteurs als Jim Bakkum ook zanger Tino Martin te zien is. Het is de nieuwe film van de makers van F*ck De Liefde en Fashion Chicks. Yolanthe speelt Lotte, een vrouw die haar hele leven al droomt van haar ideale bruiloft, maar haar droom uiteen ziet spatten als haar aanstaande de trouwerij onverwacht afblaast. De film moet op 28 januari 2021 in de bioscoop verschijnen.



Waarom Yolanthe zich pas laat testen terwijl de opnames al bezig zijn, is niet duidelijk. Wie klachten heeft die passen bij het coronavirus, kan zich melden bij het landelijke coronatest-afsprakennummer (0800-1202). Die hulplijn had het vorige week zo druk, dat er langere wachttijden ontstonden.