Yolanthe overspoeld met liefde na terugkeer op social media

Behalve wat vrolijke emoticons wijdt Yo geen woorden aan haar knuffelmomentje met de kleine Xess, die ze vandaag online zette. Moeder en zoon organiseerden een pyjamafeestje in een doorzichtige tent bij het zwembad van Villa Cala Tarida, het ouderlijk huis van Yolanthe op Ibiza dat ze met Wesley liet verbouwen tot een superdeluxe optrekje.

Het tafereel telt in drie uur tijd bijna 50.000 likes. Bekende Nederlanders als Monica Geuze, Monique Westenberg, Charelle Schriek, Winonah de Jong en Romy Monteiro lieten een serie hartjes onder het kiekje achter. ,,Heerlijk!’', concludeerde ook Nicolette van Dam. Overige Instagramfans van Yolanthe vinden het fijn dat ze weer van zich laat horen. ,,Wat gezellig, zo samen buiten slapen’', klinkt het.

Opvallend is dat Xess Xava’s vader Wesley Sneijder op het kiekje ontbreekt. Zijn moeder Silvia liet wel een like achter. Gisteren bracht Yolanthe een ode aan ‘alle liefdevolle vaders’ op de wereld, maar repte ze met geen woord over haar ex. ,,Omdat vandaag een speciale dag is voor vaders, wil ik alle zorgzame vaders over de hele wereld bedanken voor het feit dat ze zo geweldig en speciaal zijn. En vandaag nog wat extra, extra, extra liefde en mededogen voor die vaders die hun kinderen verloren hebben of niet weten of ze ze ooit nog eens zullen zien’', schreef ze op basis van de avonturen die ze beleeft tijdens haar reizen voor de Stichting Free A Girl.

Zeker is dat Yolanthe op Ibiza gezelschap heeft van haar zusje Xelly. Ook zij liet op Vaderdag van zich horen door te laten weten dat haar verloofde Beer, met wie ze in april zoontje Yono Kasper kreeg, ‘pure perfectie’ is. ,,Dat ik dit mag meemaken in mijn leven, jullie, mijn mannen!’’, verzuchtte ze vanuit Cala Tarida.

Gespot

Yolanthe liet op 5 maart dit jaar met een statement officieel weten dat zij en Wesley uit elkaar zouden gaan. Het was niet duidelijk of de twee voor de wet zouden scheiden. Wel was duidelijk dat ze niet meer met elkaar samenleefden. Verder deden de twee geen mededelingen over de reden van het besluit. Wesley zei op Instagram wel dat hij het ‘meerdere malen verknald had’.